БЕСПЛАТНО ⟩ Государственное учреждение отдает большой письменный стол в хорошем состоянии

В группе Tasuta asjad Tallinnas ja Harjumaal («Бесплатные вещи в Таллинне и Харьюмаа» - прим.ред.) в Facebook внимание привлекло объявление о большом письменном столе в хорошем состоянии, который ищет нового хозяина. Большой письменный стол с четырьмя ящиками и двумя полками находится по адресу площадь Вабадузе, 10 в Таллинне, в помещении Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Стол находится на третьем этаже, и новому хозяину необходимо самому прийти и забрать его.

Стол сотрудника Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства ищет нового хозяина. Фото: Erakogu

«Отдаем большой письменный стол в хорошем состоянии. Находится по адресу площадь Вабадузе, 10 в Таллинне, 3 этаж. Вынос и транспорт не предоставляются. Приходить можно в будние дни с 8 до 16. На утилизацию отправится 15 февраля 2024 года. Тел. 5282368», - говорится в объявлении, опубликованном Викторией Энгер, руководителем отдела вспомогательных услуг Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

«Сразу выбрасывать жалко, хотелось бы отдать его на повторное использование», - сказала Энгер редакции Elu24.

Если стол в хорошем состоянии, почему департамент хочет от него избавиться? «Врач по гигиене труда назначил человеку, который будет работать в этом кабинете, регулируемый стол», - объясняет Энгер.

В ближайшем будущем к этому столу добавится еще больше вещей, которым тоже будут искать новых хозяев. «У нас очень мало времени, чтобы отдать этот стол. Через некоторое время у нас появится еще несколько столов, которые мы хотим отдать», - говорит она.