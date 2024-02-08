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ВИДЕО ⟩ Юный сын Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал

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Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров. Фото: CHINGIS KONDAROV

Сын главы Чечни Адам Кадыров получил золотую медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Видео награждения опубликовал глава чеченского парламента Магомед Даудов в Telegram.

«Дорогие друзья! По итогам четвертого дня соревнований спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в Дубае команда «Ахмат» специального полка заняла первое место. На месте наших ребят поддерживал мой племянник Адам Кадыров», – пишет Магомед Даудов.

На кадрах можно увидеть, как Адам Кадыров первым поднимается на площадку, а организаторы вручают ему золотую медаль.

По данным агентства «Грозный-информ», сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца.

В 2023 году в 15-летнем возрасте Адам Кадыров получил широкую известность как фигурант общественного резонанса в связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО города Грозного, последующим присвоением звания Герой Чеченской Республики, а также в связи с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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