ВИДЕО ⟩ Юный сын Кадырова получил награду за соревнования, в которых не участвовал

«Дорогие друзья! По итогам четвертого дня соревнований спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в Дубае команда «Ахмат» специального полка заняла первое место. На месте наших ребят поддерживал мой племянник Адам Кадыров», – пишет Магомед Даудов.

На кадрах можно увидеть, как Адам Кадыров первым поднимается на площадку, а организаторы вручают ему золотую медаль.

По данным агентства «Грозный-информ», сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве «начальника отдела обеспечения безопасности» своего отца.

В 2023 году в 15-летнем возрасте Адам Кадыров получил широкую известность как фигурант общественного резонанса в связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО города Грозного, последующим присвоением звания Герой Чеченской Республики, а также в связи с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.