Местные коровы решили не отставать от учителей и устроили свой бунт

Во время отключения электроэнергии хозяева сталкиваются с тем, что современные коровы не позволяют доить себя вручную. «Им подавай только электрический доильный аппарат», – рассказывает Аннели.

«Сначала я думала, что это какая-то шутка или что-то в этом роде, когда молоко не вытекало из коровьего вымени во время ручного доения»,– говорит фермер. «Когда вы долго возитесь с выменем коровы, то ей это совсем не нравится и она начинает стонать. А потом и вовсем начинает протестовать!».

Со слов женщины коров приходилось доить трактором, чтобы избежать заражения вымени. «Для выкума мы используем трактор, подробнее объяснять не буду, кто знает, тот знает!» – говорит она. Аннели задумалась, является ли это эволюционной чертой, возникшей в результате использования современных технологий? Или что-то еще? «Коровы умнее, чем мы думаем, и, возможно, они поняли, что с доильным аппаратом этот процесс происходит быстрее и менее напряженным. Но, может быть, вымя изменило форму? Не ветеринар, не знаю, не знаю!»

Женщина молится Богу и надеется, что электричество больше не отключат. «Эстония берет большую плату за электричество, но если мы не можем его использовать полноценно, то выходит нехорошая ситуация! Вот например, соседская жена разморозила три холодильных ящика с годовым запасом мяса внутри. Это был просто удар для нее!» – говорит Аннели.