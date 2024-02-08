ФОТО ⟩ Принцесса впервые снялась обнажённой для мужского журнала Playboy

В интервью журналу Ксения рассказала, что на откровенную фотосессию решилась, чтобы показать, что каждая женщина «прекрасна такой, какая она есть: «Не нужно гнаться за трендами или делать пластическую операцию, только чтобы порадовать кого-то. У меня есть растяжки, и я не стыжусь показывать их», – цитирует её таблоид Page Six .

Ксения участвовала во многих реалити-шоу, и именно этот опыт сформировал её отношение к собственному телу. По её словам, ей постоянно приходится бороться с предрассудками – не только из-за своего благородного происхождения, но и из-за внешности. «В некоторых реалити-шоу я была единственной участницей, кто ничего не делал со своим телом. Другие женщины, которые почти все сделали множество пластических операций, говорили мне, что я для них не соперница, потому что у меня нет пышных форм и я недостаточно женственная». Хейтеры тоже писали Ксении подобные вещи в соцсетях, и она даже начала задумываться о том, чтобы сделать пластическую операцию, но всё-таки не стала. «Больше всего я довольна своим телом, когда оно просто в порядке и у меня ничего не болит. Я никогда не оцениваю себя, основываясь на внешности».