Новой героиней немецкого выпуска стала принцесса Саксонская, праправнучка последнего короля Саксонии Фридриха Августа III – 37-летняя Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис, пишет Spletnik.
ФОТО ⟩ Принцесса впервые снялась обнажённой для мужского журнала Playboy
Ксения снялась топлес для мартовской обложки журнала и фотосессии: на снимках она позирует с обнажённой грудью, прикрывая другие части тела белой полупрозрачной тканью.
В интервью журналу Ксения рассказала, что на откровенную фотосессию решилась, чтобы показать, что каждая женщина «прекрасна такой, какая она есть: «Не нужно гнаться за трендами или делать пластическую операцию, только чтобы порадовать кого-то. У меня есть растяжки, и я не стыжусь показывать их», – цитирует её таблоид Page Six.
Ксения участвовала во многих реалити-шоу, и именно этот опыт сформировал её отношение к собственному телу. По её словам, ей постоянно приходится бороться с предрассудками – не только из-за своего благородного происхождения, но и из-за внешности. «В некоторых реалити-шоу я была единственной участницей, кто ничего не делал со своим телом. Другие женщины, которые почти все сделали множество пластических операций, говорили мне, что я для них не соперница, потому что у меня нет пышных форм и я недостаточно женственная». Хейтеры тоже писали Ксении подобные вещи в соцсетях, и она даже начала задумываться о том, чтобы сделать пластическую операцию, но всё-таки не стала. «Больше всего я довольна своим телом, когда оно просто в порядке и у меня ничего не болит. Я никогда не оцениваю себя, основываясь на внешности».
Помимо участия в многочисленных реалити-шоу принцесса Саксонская известна тем, что была моделью компании Ikea и выпустила автобиографическую книгу «Ксения: Жизнь принцессы XXI века», которая возмутила её родственника – немецкого принца Марию Эммануила Саксонского, главу Саксонского королевского дома. «Она никто, она не может писать автобиографию! Всё это – ужасная ошибка, несчастье для тысячелетней истории дома Веттинов», – так он высказался об автобиографии своей дальней родственницы. По мнению главы Саксонского дома, титул принцессы в принципе под сомнением, поскольку семья Ксении находится в очень отдалённом родстве с основной ветвью королевского дома (отец принцессы – фермер, мать – парикмахер).
Однако Ксения уверена, что её новая фотосессия порадовала бы её предка и он бы «совершенно точно» её одобрил, поскольку был «дружелюбным и с хорошим чувством юмора». Проверить это не удастся – первый критиковавший принцессу предок скончался в 2012 году.