Настоящее чудо: Шеннен Доэрти рассказала о действии нового лекарства от рака

52-летняя Доэрти выразила свою новообретенную надежду на будущее, обнародовав положительные результаты недавнего лечения от рака, которое превзошло все ожидания. Актриса рассказала, что сейчас она принимает новое лекарство от рака, и, несмотря на первоначальную неуверенность, настойчивость принесла свои плоды. В разговоре со своим лучевым онкологом, доктором Амином Мирхади, она объяснила: «После шестой или седьмой процедуры мы действительно увидели, что она разрушает гематоэнцефалический барьер».

Описывая такое развитие событий как «чудо», Доэрти подчеркнула: «Для меня это и сейчас является чудом».

Держа детали своего лечения в тайне, актриса остается позитивно настроенной в отношении результатов, говоря: «То, что этот препарат разрушает гематоэнцефалический барьер, на самом деле является чудом, чудом того, что, возможно, Бог вмешался и сказал: «Я дам ей перерыв».

На протяжении своего девятилетнего пути борьбы с раком Шеннен Доэрти была открытой и откровенной и рассказывала о своем опыте. В 2015 году у нее диагностировали рак молочной железы, в 2017 году она достигла ремиссии, но в 2019 году столкнулась с рецидивом на 4 стадии. В прошлом году рак дал метастазы в мозг и кости, добавив еще один уровень к ее и без того непростой борьбе.

В своем подкасте она размышляет о различных аспектах своей жизни, в частности о карьере, отношениях и различных стадиях болезни. Ее цель – повысить осведомленность и собрать средства на исследования рака, подчеркивая, что люди с неизлечимым раком все еще могут сделать значительный вклад в развитие мира, пишет Marca.