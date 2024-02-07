В преддверии Дня независимости Эстонии из рук президента Алара Кариса государственные награды получат 151 человек. Среди награжденных орденом Белой звезды - теннисистка Анетт Контавейт, которой новость сообщила ее мать Юлле и команда программы Ringvaade, пишет Elu24.
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Получившая государственную награду теннисистка Анетт Контавейт: этого я точно не ожидала!
В среду утром стало известно, что в этом году президент Алар Карис наградит 151 человека государственным орденом в знак признания их преданности своей профессии или обществу.