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Получившая государственную награду теннисистка Анетт Контавейт: этого я точно не ожидала!

Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

В преддверии Дня независимости Эстонии из рук президента Алара Кариса государственные награды получат 151 человек. Среди награжденных орденом Белой звезды - теннисистка Анетт Контавейт, которой новость сообщила ее мать Юлле и команда программы Ringvaade, пишет Elu24.

 

В среду утром стало известно, что в этом году президент Алар Карис наградит 151 человека государственным орденом в знак признания их преданности своей профессии или обществу.

«Всех их объединяет верность принципам, на которых мы хотим видеть основанной Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание», - подчеркнул Карис.

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