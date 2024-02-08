УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ Спасатели, врачи и не только: жители Таллинна порассуждали, кто еще мог бы устроить забастовку

Однако, наверное, ни для кого не секрет, что люди, работающие в школах и детских садах, далеко не единственные, кого не устраивают условия, в которых им приходится работать. Мы решили узнать у жителей Таллинна, кто еще, по их мнению, мог бы устроить свою забастовку.

Многие считают, что бастовать следовало бы работникам здравоохранения.

Наталья: «Я так думаю, вся социальная сфера практически. Там не такие большие зарплаты. Медицина, тоже не имеют таких больших зарплат. Сейчас очень большие расходы».

Дмитрий: «Ну, наверное, врачи, да, я так думаю. Как и учителя».

«Я не знаю, я на пенсии. Ну, может быть, врачам. Жалуются. У них тоже получается очень много работы. Подрабатывают в частных клиниках. На приемы времени не остается, на сколько я знаю. У меня знакомые врачи», - сказала Татьяна.

«Трудно сказать, может, спасатели. Они выполняют такую трудную работу и получают за нее меньше, чем положено», - поделился мнением Арго.

Алексей сказал, что по его мнению это могли бы быть предприниматели. «Учитывая экономическую ситуацию, которая у нас в государстве сложилась из-за Каи Каллас, я думаю, что это могло бы быть», - высказался он.

Были и те, кто считает, что в данный момент поводов для забастовки хватает почти у всех.

Виктория: «Да всем миром надо было бы забастовку устроить. Жизнь дешевая что-ли? Все абсолютно подорожало. Правительство, конечно, наше, не соответствует своему предназначению».

Дмитрий: «Да мне кажется многие могли бы, у кого зарплата не очень. Ну даже не знаю. Большинство».