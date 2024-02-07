«ИЗВРАЩЕНИЕ!» ⟩ 21-летняя звезда популярного сериала «Уэнсдей» снялась в постельной сцене с 52-летним актером

Мало кто брался критиковать Дженну в то время, когда ей приписывали отношения с Джонни. Зато теперь, когда все слухи позади, девушку серьезно захейтили из-за похожей ситуации. И на этот раз роман с партнером в возрасте тоже ненастоящий, а только в кино, сообщает Daily Mail.

В Сети завирусились кадры из фильма «Девушка Миллера» с Ортегой в главной роли. Возлюбленного девушки и одновременно ее учителя сыграл 52-летний актер Мартин Фримен. В кинокартине не обошлись и без постельной сцены, которая не на шутку возмутила поклонников из-за разницы в возрасте звезд.

Пользователи Сети не поскупились на гневные комментарии и в адрес актеров, и в адрес режиссера. Они также не поленились посчитать и выяснить, что когда Фриману было чуть больше сорока, Дженне только исполнилось десять. От этого комментаторы взбесились пуще прежнего.

«Я думаю, пора заканчивать с этими фильмами о разнице в возрасте. Это очень грубо и надоедливо», «Мартин Фримен, что ты делаешь с Дженной Ортегой? Мне неловко», «Какое-то извращение. Даже Леонардо ДиКаприо бы возмутился», - высказались пользователи.

К счастью, нашлись и те, кто попытался успокоить обезумевшую толпу, подметив, что это всего лишь фильм. «Ну и если кому-то кажется, что выглядит Дженна на 12, - не без юмора добавил один из читателей Daily Mail, - вы ошибаетесь. Она выглядит на 13».