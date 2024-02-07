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88-летняя владелица магазина в Каламая получит президентскую награду: сначала я подумала, что кто-то шутит!

Limon.ee
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Обладательница ордена Альма Соояэр, которую посетил радиоведущий Карель Райзенбук.
Обладательница ордена Альма Соояэр, которую посетил радиоведущий Карель Райзенбук. Фото: Kuku raadio

В этом году лауреатом президентского ордена стала 88-летняя Альма Соояэр, которая уже более трех десятилетий управляет магазином товаров для дома Alma Äri в Каламая. «Я буду управлять этим магазином до тех пор, пока стою на ногах. Я всем говорю, что если вы не стоите на ногах и опустили голову, то вы умрете!» - говорит женщина.

На радио Kuku, Соояэр сказала, что новость оказалась настолько неожиданной, что она не знала, что и думать.

«Так что же это такое. Кто-то шутит или что? Но в конце концов мысль о том, что меня заметили и все такое, начала укореняться. В конце концов я поняла, что это действительно мне, и никто надо мной не шутит». На самом деле она узнала эту новость от журналиста, который позвонил ей. «Я вышла из дома и была в тот момент в трамвае!»

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