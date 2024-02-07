88-летняя владелица магазина в Каламая получит президентскую награду: сначала я подумала, что кто-то шутит!

«Так что же это такое. Кто-то шутит или что? Но в конце концов мысль о том, что меня заметили и все такое, начала укореняться. В конце концов я поняла, что это действительно мне, и никто надо мной не шутит». На самом деле она узнала эту новость от журналиста, который позвонил ей. «Я вышла из дома и была в тот момент в трамвае!»