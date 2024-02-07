В этом году лауреатом президентского ордена стала 88-летняя Альма Соояэр, которая уже более трех десятилетий управляет магазином товаров для дома Alma Äri в Каламая. «Я буду управлять этим магазином до тех пор, пока стою на ногах. Я всем говорю, что если вы не стоите на ногах и опустили голову, то вы умрете!» - говорит женщина.
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88-летняя владелица магазина в Каламая получит президентскую награду: сначала я подумала, что кто-то шутит!
На радио Kuku, Соояэр сказала, что новость оказалась настолько неожиданной, что она не знала, что и думать.