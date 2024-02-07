Житель Эстонии рассказал о своих весьма необычных гастрономических предпочтениях

Именно консервы для собак привлекли его внимание. «Однажды я прочитал ценник, на котором было написано "Ягненок с коричневым рисом и морковью". Цена была всего 1,50 за почти полкило!», - вспоминает мужчина. «Потом, конечно, я понял, что это собачий корм, и отправился дальше», - добавляет он.

Яану захотелось баранины, и он поискал консервы для людей. «Маленькая 250-граммовая баночка стоит 2,85!» - удивился он. «Забудьте об этом. Я вернулся к собачьему корму и внимательнее изучил его ингредиенты. Полно всего необходимого и полезного! Я положил банку в корзину и это изменило мою жизнь», - многозначительно говорит мужчина.

К настоящему времени он перепробовал уже несколько банок, и практически все они пришлись Яану по вкусу. «Добавьте немного соли и перца, и прощай бедность, да здравствует богатство!», - довольно говорит он. Лишь однажды ему пришлось отдать содержимое банки диким животным. «Я пожадничал и купил за евро собачий корм весом 575 граммов, сделанный в Литве, с разным мясом. Вот это была дрянь! Представьте себе, что вы едите субпродукты с почти полностью переваренной пищей внутри, другими словами, дерьмо! Я буквально съел дерьмо!» , - ругается любитель собачьего корма.