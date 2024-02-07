Портал Nelli Teataja пишет о Яане (63 года), бывшем бухгалтере, живущем в деревне в Вырумаа, который открыл для себя собачий корм. «Это настоящая экономия!», - радуется находке мужчина.
Житель Эстонии рассказал о своих весьма необычных гастрономических предпочтениях
Именно консервы для собак привлекли его внимание. «Однажды я прочитал ценник, на котором было написано "Ягненок с коричневым рисом и морковью". Цена была всего 1,50 за почти полкило!», - вспоминает мужчина. «Потом, конечно, я понял, что это собачий корм, и отправился дальше», - добавляет он.
Яану захотелось баранины, и он поискал консервы для людей. «Маленькая 250-граммовая баночка стоит 2,85!» - удивился он. «Забудьте об этом. Я вернулся к собачьему корму и внимательнее изучил его ингредиенты. Полно всего необходимого и полезного! Я положил банку в корзину и это изменило мою жизнь», - многозначительно говорит мужчина.
К настоящему времени он перепробовал уже несколько банок, и практически все они пришлись Яану по вкусу. «Добавьте немного соли и перца, и прощай бедность, да здравствует богатство!», - довольно говорит он. Лишь однажды ему пришлось отдать содержимое банки диким животным. «Я пожадничал и купил за евро собачий корм весом 575 граммов, сделанный в Литве, с разным мясом. Вот это была дрянь! Представьте себе, что вы едите субпродукты с почти полностью переваренной пищей внутри, другими словами, дерьмо! Я буквально съел дерьмо!» , - ругается любитель собачьего корма.
Мужчина намерен продолжать свой образ жизни и уже заказал в Интернете несколько коробок лакомств для собак. «Я также нашел производителя бульона для домашних животных! Приберегу бульон для праздников, когда ко мне приедут дети. Например, там есть бульон из мяса лося – для людей такой нигде не купить!», - делится мужчина.
Соседка Рилле по-своему смотрит на гастрономические предпочтения Яана. «Этот господин покупает не только корм для животных, но и пиво с водкой!» - говорит Рилле. «Пьет и ест какой-то грошовый силос, зачем об этом писать? Это еще и распространяется, потому что теперь, когда у Яана стало больше выпивки, он привлекает других пьяниц, как мух. Теперь у нас тут несколько братьев наполовину на собачьем корме, тоже экономят на выпивку», - жалуется женщина.
Собачья еда не подходит для людей
Несмотря на техническую безопасность, собачьи корма специально разработаны для удовлетворения пищевых потребностей собак, а не людей. Потребности людей и собак в питании сильно отличаются, и собачий корм не обеспечивает правильного баланса питательных веществ для человека. Собачий корм, особенно в качестве основного источника питания, может стать причиной недоедания и других проблем со здоровьем у человека.