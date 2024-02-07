Известная американская актриса Кэмерон Диас возвращается в кино. После десятилетней паузы, 51-летняя звезда будет играть в новом фильме от компании Netflix под названием «Снова в деле», премьера которого состоится уже в этом году. Сама актриса пока не комментирует свое возвращение, пишет Униан.
Снова в деле: Кэмерон Диас возвращается в кино после десятилетнего перерыва
Известно, что Кэмерон будет играть главную роль. Это будет экшн-комедия, сценарий которой напишет Сет Гордон. По сюжету, бывшие агенты ЦРУ покидают службу, чтобы построить спокойную семейную жизнь. Однако вскоре им придется снова погрузиться в мир разведки.
Интересно, что последний раз Диас участвовала в съемках киноленты «Другая женщина» еще в 2014 году.
Кэмерон Диас - американская актриса, которая известна по ролям в фильмах «Маска», «Банды Нью-Йорка», «Ангелы Чарли» и другими киноработами. В 2018 году она приняла решение уйти из кино ради благополучия с мужем Бенджи Бедденом. Позже она забеременела в возрасте 45 лет и родила дочь по имени Реддикс. Последние годы женщина занималась материнством и хозяйством.