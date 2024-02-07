«Больше всего мне не хватает моих детей, это очень тяжелый урок», - говорит Миле Челич, который несколько лет назад привез из Хорватии в Эстонию наркотики. Приговоренный к тюремному заключению 41-летний мужчина теперь желает вернуться к своей семье на родину.
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Гражданин Хорватии, перевозивший в Эстонию наркотики, мечтает вернуться домой: «Для меня это очень тяжелое наказание»
В 2021 году Postimees писал, что два хорвата, которые на грузовике привезли из Хорватии в Эстонию почти семь килограммов наркотиков, были приговорены к тюремному заключению.