Гражданин Хорватии, перевозивший в Эстонию наркотики, мечтает вернуться домой: «Для меня это очень тяжелое наказание»

«Больше всего мне не хватает моих детей, это очень тяжелый урок», - говорит Миле Челич, который несколько лет назад привез из Хорватии в Эстонию наркотики. Приговоренный к тюремному заключению 41-летний мужчина теперь желает вернуться к своей семье на родину.