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Гражданин Хорватии, перевозивший в Эстонию наркотики, мечтает вернуться домой: «Для меня это очень тяжелое наказание»

Кетлин Крузе
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

«Больше всего мне не хватает моих детей, это очень тяжелый урок», - говорит Миле Челич, который несколько лет назад привез из Хорватии в Эстонию наркотики. Приговоренный к тюремному заключению 41-летний мужчина теперь желает вернуться к своей семье на родину.

В 2021 году Postimees писал, что два хорвата, которые на грузовике привезли из Хорватии в Эстонию почти семь килограммов наркотиков, были приговорены к тюремному заключению.

Миле Челич был приговорен к пяти годам лишения свободы, а Самир Халилович - к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. В качестве дополнительного наказания суд запретил обоим мужчинам въезжать в Эстонию в течение десяти лет, начиная с момента их освобождения из тюрьмы.

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