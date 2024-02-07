Добыча стала домашним любимцем: спит на диване и обладает хорошим аппетитом

Это было 6 декабря, в День святого Николая, и Грегори не хватило духа просто оставить беспомощное животное на свободе, где оно, скорее всего, погибло бы. Он принес его домой к своей партнерше Тиффани Пьер, пишет L'Avenir.

Сначала влюбленные даже не думали о том, чтобы оставить кабана, но сосредоточились на уходе за ним и поиске другого решения. Однако Тиффани и Грегори с каждым днем все больше и больше привязывались к маленькому животному. Впоследствии пара со слезами на глазах отвезла маленького Оскара на ферму, где о нем должны были хорошо позаботиться.

«Через несколько дней мы позвонили и попросили забрать его, потому что он буквально морил себя голодом», - рассказала Тиффани. Грегори сказал ей, что если они заберут Оскара, то никогда больше не смогут его отпустить, и годовалый кабан теперь стал частью их семьи.

Они взяли Оскара в свой дом, и хотя им пришлось приспосабливаться к его поведению, они не могли представить жизнь без него.