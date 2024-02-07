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ВИДЕО ⟩ 36-летняя Каменских показала, как они с 42-летним Потапом будут выглядеть через 50 лет

Limon.ee
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Потап и Настя Каменских.
Потап и Настя Каменских. Фото: Shutterstock

Украинская певица Настя Каменских разместила в TikTok шуточный короткий ролик, в котором показала, как они с мужем, украинским шоуменом Потапом (Алексеем Потапенко), будут выглядеть в 2074 году.

В ролике супруги позируют перед камерой, сидя рядом на диване. Отсчет времени начинается с 2024 года. В конце видео Каменских запечатлена в возрасте 86, а Потап – 92 лет. На их лицах заметны возрастные изменения.

@nkofficial @Potap ♬ put your records on - 👻

Сейчас 36-летняя Каменских и 42-летний Потап выглядят вот так. Это последнее совместное фото супругов на странице Каменских в Instagram. Певица опубликовала его в августе 2023 года.

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