Украинская певица Настя Каменских разместила в TikTok шуточный короткий ролик, в котором показала, как они с мужем, украинским шоуменом Потапом (Алексеем Потапенко), будут выглядеть в 2074 году.
ВИДЕО ⟩ 36-летняя Каменских показала, как они с 42-летним Потапом будут выглядеть через 50 лет
В ролике супруги позируют перед камерой, сидя рядом на диване. Отсчет времени начинается с 2024 года. В конце видео Каменских запечатлена в возрасте 86, а Потап – 92 лет. На их лицах заметны возрастные изменения.
Сейчас 36-летняя Каменских и 42-летний Потап выглядят вот так. Это последнее совместное фото супругов на странице Каменских в Instagram. Певица опубликовала его в августе 2023 года.