ХОЧУ В ОТПУСК, КОГДА МНЕ ЭТО НАДО! ⟩ Работник Таллиннской скорой помощи пожаловался на действия начальства

Как пишет Федор, до весны 2023 года такой проблемы не было, у всех работников хватало часов для выполнения трудовой нормы, и даже время от времени была возможность сделать небольшую переработку. Причиной данной ситуации стало решение главврача нанять дополнительный персонал из расчета, что осенью 2023 года город одобрит тендер на увеличение количества бригад, которое действительно необходимо. Численность населения города увеличивается и нагрузка на бригады скорой помощи тоже возрастает. Федор утверждает, что главврач был уверен в одобрении помощи от города Таллинн на увеличение количества бригад и поэтому заранее набрал новых людей. К сожалению, город дал отказ, ссылаясь на то, что денег нет, и новый тендер будет не раньше чем через два года.