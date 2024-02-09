Работник Таллиннской скорой помощи считает, что его руководство намеренно занижает персоналу бригады норму часов и не дает возможность отработать полное рабочее время, а также отправляет сотрудников в принудительный отпуск. «Почему мой начальник решает, когда мне идти в отпуск?» – спрашивает мужчина.
ХОЧУ В ОТПУСК, КОГДА МНЕ ЭТО НАДО! ⟩ Работник Таллиннской скорой помощи пожаловался на действия начальства
Федор (имя изменено, известно редакции) почти 10 лет работает фельдшером скорой помощи в Таллинне и считает свою работу тяжелой, но важной и ответственной. До определенного момента Федор был доволен рабочей обстановкой, пока весной 2023 года не наступили изменения в системе работы персонала. По его словам, работникам скорой помощи не дают возможности отработать полную рабочую ставку, а так же руководство отправляет сотрудников в принудительный отпуск. Из письма, которое пришло нам на портал, мы узнали, что квартальная отчетность в скорой помощи состоит из четырех месяцев вместо трех, что тоже вызывает вопрос у работников, так как по их мнению эта система позволяет покрыть неотработанные часы сотрудников.
Работник скорой помощи, у которого трудовой договор составлен на полную ставку, должен выполнить в январе 2024 года 176 рабочих часов, в феврале 165 часов, марте 160 часов и в апреле 176 часов, что в конечном итоге составляет 677 часов за четырехмесячный квартал.
«Если у работника получается, что, например, к 30 апреля отработано всего 648 часов вместо полагающихся ему 677, то эту разницу в 29 часов обязан покрыть работодатель», – поясняет Федор в письме, добавляя, что некоторым работникам начальство хитрым путем предлагает взять отпуск. Руководство спрашивает персонал о желаемой дате выхода в отпуск с оговоркой на конкретный период. Получается, что сотрудник не может планировать дни своего отпуска в течение года, а только в определенные месяцы. «Некоторых моих коллег просто без их согласия и уведомления отправляют в отпуск», – говорит он.
Как пишет Федор, до весны 2023 года такой проблемы не было, у всех работников хватало часов для выполнения трудовой нормы, и даже время от времени была возможность сделать небольшую переработку. Причиной данной ситуации стало решение главврача нанять дополнительный персонал из расчета, что осенью 2023 года город одобрит тендер на увеличение количества бригад, которое действительно необходимо. Численность населения города увеличивается и нагрузка на бригады скорой помощи тоже возрастает. Федор утверждает, что главврач был уверен в одобрении помощи от города Таллинн на увеличение количества бригад и поэтому заранее набрал новых людей. К сожалению, город дал отказ, ссылаясь на то, что денег нет, и новый тендер будет не раньше чем через два года.
Главный врач скорой помощи Таллинна Рауль Адлас ответил нам, что согласно коллективному договору, заключенному в 2023 году, работникам скорой помощи предоставляются дополнительные дни отпуска, за которые работодатель выплачивает зарплату.
«В этом году у работников скорой помощи больше дней отпуска. Поскольку персоналу скорой помощи платят за дополнительный отпуск, они могут проводить больше времени дома со своими семьями и отдохнуть от стрессовой работы», – говорит Рауль.
«В Таллиннской скорой помощи работает около 500 сотрудников, поэтому необходимо составить подробный график работы и выходных, чтобы машина скорой помощи могла оказывать помощь своим пациентам каждый день. Для этого также сохраняется рабочее время сроком на четыре месяца. Время труда и отдыха регулируется соответствующим законом, согласно которому мы также организуем работу» – объясняет врач.
Мирослава Кононенко из трудовой инспекции так же ответила нам, что закон не регулирует предоставление и использование неоплачиваемого отпуска как такового, поэтому этот вид отпуска можно использовать только по взаимному соглашению сторон.
«В принудительном порядке работодатель не имеет права отправлять работника в неоплачиваемый отпуск. Если работник не согласен идти в неоплачиваемый отпуск, тогда он имеет право отказаться от предложения работодателя. Желательно свой ответ работодателю сделать в письменной форме (например, написав работодателю электронное письмо). Если в конце учетного периода у работника возникнет недоработка по причине, что работодатель не мог дать работу, хоть работник готов был ее выполнить, то работодатель должен возместить работнику недоработанные часы средней заработной платой», – объясняет Кононенко.