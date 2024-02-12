«Все обалдели, когда получили это письмо!»: родители спортсменов возмутились неожиданным нововведением в Тондираба

В первых числах февраля сразу несколько встревоженных родителей обратились к нам в редакцию. «Мы уже в отчаянии от ежемесячных новых правил Тондираба», – пишет Ольга (имя изменено, известно редакции), ребенок которой занимается в ледовом холле. Хотя в пятницу, 9 февраля, на сайте Тондираба появилась дополнительная информация о нововведениях, многие родители до сих пор не могут в них разобраться.
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На момент выхода статьи на сайте ледового холла Тондираба уже появилось дополнительные разъяснения для родителей, которые руководство опубликовала после нашего к ним обращения. Когда в начале прошлой недели мы пытались разобраться в этой истории, такой информации на официальном сайте не было.