«КАКОЙ УЖАС!» ⟩ Полиция задержала жителя Сааремаа во время прямого эфира в TikTok перед сотнями зрителей

Во вторник около полуночи в почтовый ящик Elu24 пришло сообщение с вопросом: действительно ли Михкеля, который вел трансляцию в прямом эфире, насильно увезли из дома. «Может ли эстонская полиция вести себя подобным образом?» - спрашивает отправитель письма.

В этом видео в TikTok можно увидеть, как известный тиктокер AlksiTaksiKaksi, который уже не раз попадал в поле зрения СМИ, начинает прямой эфир. «Эй, дорогой! Может, ты уже не тот человек?» - говорит молодой человек, который, судя по всему, употреблял алкоголь. Это все, что он успевает сказать, так как в дверь стучат. Он идет посмотреть, кто за дверью. Девушка в желтой куртке по ту сторону экрана ждет его.