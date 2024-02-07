«КАКОЙ УЖАС!» ⟩ Полиция задержала жителя Сааремаа во время прямого эфира в TikTok перед сотнями зрителей

В соцсети TikTok появилось видео, на котором пользователь под ником AlksiTaksiKaksi только начал прямую трансляцию, как раздается стук в дверь, и его забирает полиция. Представитель отделения полиции Курессааре говорит, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя угрожающе по отношению к своим близким, пишет Elu24.
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Во вторник около полуночи в почтовый ящик Elu24 пришло сообщение с вопросом: действительно ли Михкеля, который вел трансляцию в прямом эфире, насильно увезли из дома. «Может ли эстонская полиция вести себя подобным образом?» - спрашивает отправитель письма.