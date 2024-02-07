ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, осужденная за хранение «белого порошка» в крупном количестве, заключила соглашение с прокуратурой

Во вторник перед судьей Харьюского уездного суда предстала 20-летняя Эмилия-Элуиза Ула , обвиняемая в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

«В частности, обвиняемая была арестован в августе прошлого года, и при проверке ее сумки полицейские обнаружили пластиковый пакет с бороздкой, в котором было 0,92 грамма белого порошка, из которых 0,76 грамма составлял кокаин», – поясняет Якоб Юксаар, помощник прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры.