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ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, осужденная за хранение «белого порошка» в крупном количестве, заключила соглашение с прокуратурой

Крислин Метсанурм
, репортер
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На снимке обвиняемая Эмилия-Элуиса Ула.
На снимке обвиняемая Эмилия-Элуиса Ула. Фото: Elu24

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила 20-летней Эмилии-Элуизе Улал обвинение в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере. После заседания девушка заявила, что решение не будет обжалавано, пишет Elu24.

Во вторник перед судьей Харьюского уездного суда предстала 20-летняя Эмилия-Элуиза Ула, обвиняемая в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

«В частности, обвиняемая была арестован в августе прошлого года, и при проверке ее сумки полицейские обнаружили пластиковый пакет с бороздкой, в котором было 0,92 грамма белого порошка, из которых 0,76 грамма составлял кокаин», – поясняет Якоб Юксаар, помощник прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры.

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