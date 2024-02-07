Пыхьяская окружная прокуратура предъявила 20-летней Эмилии-Элуизе Улал обвинение в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере. После заседания девушка заявила, что решение не будет обжалавано, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, осужденная за хранение «белого порошка» в крупном количестве, заключила соглашение с прокуратурой
Во вторник перед судьей Харьюского уездного суда предстала 20-летняя Эмилия-Элуиза Ула, обвиняемая в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.