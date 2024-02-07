Известный британский режиссер поделился необычным способом похудения

55-летний режиссер Гай Ричи рассказал, как ему удалось похудеть более чем на шесть килограммов. И это был не популярный у звезд Оземпик. Он ел стейк пять вечеров в неделю и пропускал завтрак. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая в подкасте Ruthie's Table 4, Гай рассказал, что обычно он не завтракает, но предпочитает кофе со льдом и полезные закуски, которые помогут ему пережить день, прежде чем сделать ужин своим единственным основным приемом пищи.

«Обычно пять или шесть дней в неделю я ем ребрышки или стейки. То, что легко готовить. Мне нравится жир, мне нравится его хрустящая корочка, кажется, для меня это правильное соотношение жира и мяса», - рассказал Ричи.

Он считает, что секрет его диеты в том, что он не завтракает, а если голод становится нестерпимым, то просто ест батончики из орехов и сухофруктов.

Ричи очень любит кофе, так что пьет американо со льдом с утра и до обеда.

«Большую часть своей жизни я провожу, толстея. Но я сейчас нахожусь в режиме сокращения», - пошутил режиссер «Джентльменов».