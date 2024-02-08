ГОРОСКОП НА 8 ФЕВРАЛЯ ⟩ Не самый удачный день для Рыб, а Скорпионов ждут непредвиденные расходы

Лев

Позитивные тенденции не слишком сильны, и многие события этого дня произведут на Львов неблагоприятное впечатление. Вы более обычного чувствительны и ранимы, и порой излишне остро реагируете на события, которые совершенно не заслуживают внимания. Самое время пересмотреть свои приоритеты: некоторым Львам придется признать, что они сосредоточились на решении второстепенных задач, упустив из виду нечто очень важное.

В сфере личных отношений не возникнет серьезных проблем. Вам будет легко достичь взаимопонимания с близкими, даже если раньше поводы для разногласий были многочисленными и разнообразными. Избегайте слишком активного участия в светской жизни и серьезных физических нагрузок - недостаток спокойного отдыха плохо скажется на вашем эмоциональном состоянии.

Дева

Девам нелегко поладить даже с близкими людьми, что уж говорить о тех, кого представители этого знака видят впервые. Чужие недостатки кажутся вам огромными и неисправимыми, собственные же слабости вызывают куда более снисходительное отношение. Не стоит обижаться на тех, кто попросит вас изменить свое поведение или, по крайней мере, удержаться от обидных высказываний - поверьте, никто не пытается ограничить вашу свободу, речь идет лишь о том, чтобы учитывать интересы окружающих.

Тем, кто планирует отправиться в поездки, нужно соблюдать особую осторожность. Не стоит в этот день покупать необычные, экстравагантные вещи, изделия ремесленников или товары, привезенные их экзотических стран.

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