ВИДЕО ⟩ «Без денег ты никто»: в сети обсуждают старое интервью Алины Кабаевой

Наибольшее внимание привлекло рассуждение Алины о деньгах: со своим собеседником они обсуждают, большое ли значение имеют деньги.

«Без денег ты никто», – говорит Алина Кабаева. По её словам, деньги обязательно нужны человеку, если он хочет устроить свою жизнь так, как он хочет.

Кабаева при этом отмечает, что для того, чтобы иметь много денег, нужно так же много работать. «Хотя говорят, что счастье не в деньгах, а в их количестве, деньги всё равно нужно зарабатывать, просто так ты их не получишь».

Отвечая на вопрос о том, сколько денег ей нужно для счастья и хватит ли миллиарда, Кабаева говорит, что хочет ещё одну квартиру: на момент интервью, по её словам, у неё уже есть квартира, в которой живёт вместе с мамой, но она хочет отдельную. А после того, как она её купит, Кабаева собиралась «просто жить в своё удовольствие».

Над видео уже иронизируют в соцсетях. «Ну что, девочки, выбрасываем на фиг все марафоны и книжки по программированию реальности, правильным запросам к вселенной и прочую ерунду. Вот вам юная Алина Кабаева, которая говорит, что ей не нужен миллиард! И что, думаете, нет у нее этого жалкого миллиарда?», – прокомментировали в телеграм-канале «Героиня Татлера », намекая на популярность многочисленных коучей, которые учат зарабатывать деньги (и часто попадают в неприятности с налоговой. Состояние самой Кабаевой точно не известно, однако в сети есть информация, что в 2021 году она за год заработала 155 млн рублей.