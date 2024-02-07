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ВИДЕО ⟩ «Слухи подтвердились, мы расходимся!» Эстонский музыкант ошарашил неожиданным объявлением

Limon.ee
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Михкель Рауд.
Михкель Рауд. Фото: Taavi Sepp

Музыкант, писатель и ведущий Михкель Рауд в своем посте в социальных сетях объявил, что выставляет на продажу свой музыкальный инструмент. «Мы будем оставаться хорошими родителями для наших музыкальных детей, но в дальнейшем мы пойдем разными путями», - шутит Рауд. Об этом пишет Elu24.

«Слухи подтвердились - мы расходимся», - объявляет музыкант Михкель Рауд в социальных сетях о том, что выставляет на продажу свою прекрасную гитару.

«Novo Miris T красива, хороша, сексуальна, отзывчива и обладает прекрасным голосом, но у нас просто не возникло идеального союза», - добавляет Рауд. «Мы будем оставаться хорошими родителями для наших музыкальных детей, но в дальнейшем мы пойдем разными путями».

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