ВИДЕО ⟩ «Слухи подтвердились, мы расходимся!» Эстонский музыкант ошарашил неожиданным объявлением

Музыкант, писатель и ведущий Михкель Рауд в своем посте в социальных сетях объявил, что выставляет на продажу свой музыкальный инструмент. «Мы будем оставаться хорошими родителями для наших музыкальных детей, но в дальнейшем мы пойдем разными путями», - шутит Рауд. Об этом пишет Elu24.
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«Слухи подтвердились - мы расходимся», - объявляет музыкант Михкель Рауд в социальных сетях о том, что выставляет на продажу свою прекрасную гитару.