ВИДЕО ⟩ «Слухи подтвердились, мы расходимся!» Эстонский музыкант ошарашил неожиданным объявлением

Музыкант, писатель и ведущий Михкель Рауд в своем посте в социальных сетях объявил, что выставляет на продажу свой музыкальный инструмент. «Мы будем оставаться хорошими родителями для наших музыкальных детей, но в дальнейшем мы пойдем разными путями», - шутит Рауд. Об этом пишет Elu24.