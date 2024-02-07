ВИДЕО ⟩ Полиция обвинила популярного тиктокера в убийстве своей девушки

Звезды TikTok с десятками миллионов просмотров Матеус Йоханнес и Клаудия Камбанза долгое время жили в Африке (Намибия). Однако после того, как их пара начала активно набирать популярность в Сети они переехали жить в Англию.

В TikTok Матеус и Клаудия выдавали себя за идеальную пару, они показывали зрителям свои идеальные свидания, подарки, комплименты, пачки денег и в реальности их отношения оказались не такими сладкими.

Как выяснилось, неделю назад 22-летнюю Клаудию убили. Тело девушки с ножевыми ранениями нашли на улице. Блогера экстренно госпитализировали в больницу, но спасти ее не удалось. От полученных травм звезда TikTok скончалась.

Конечно, среди подозреваемых в убийстве первым оказался Матеус. 28-летнему блогеру объявили о подозрении в убийстве девушки, а также его обвиняют в хранении и применении холодного оружия в общественном месте. По предварительной версии между парочкой произошла публичная ссора, в которой Матеус поднял руку на Клаудию. Уже впоследствии девушку нашли с ранением. Что именно случилось между блогерами пока неизвестно.

Стоит отметить, что последние три месяца пара перестала активно вести свой TikTok и демонстрировать свои отношения на публику. Очевидно между парочкой произошло какое-то недоразумение, которое привело к летальному исходу.

Сейчас известно, что Йоханнесу уже избрали меру пресечения. Следующее заседание по рассмотрению дела запланировали на 28 марта.