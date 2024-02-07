Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала важное заявление

Она нашла утешение в просветительской деятельности: часто дает интервью и записывает ролики о том, как непросто приходится семье больных.

Сейчас, как оказалось, Эмма пишет книгу, «вдохновленную новообретенной ролью партнера по уходу». «Когда любая форма деменции каким-то образом касается твоей жизни, ты меняешься навсегда. Я надеюсь, что эта книга даст надежду тем, кто оказался в той же ситуации, что и я», - написала модель в Instagram. Названия у рукописи пока нет, но известно, что выйдет она в 2025 году и будет состоять из истории Эммы, а также экспертных интервью.

Актриса на собственном опыте убедилась, что людям, ухаживающим за больными, необходимы знания и поддержка. Она рассказала, что после постановки диагноза вышла из кабинета врача в полной растерянности. Чтобы понять, как жить дальше, пришлось искать информацию в Сети.

Эта болезнь, говорила Эмма и раньше, в большей степени касается не самого пациента, а его близких, которые видят, как человек меняется на глазах. А еще, выслушав сотни историй, актриса поняла: деменция может запросто разрушить семью. Благо Уиллисов это миновало: недуг, напротив, сплотил дочерей и жен Брюса, это чувствуется по снимкам, которыми частенько делятся девочки.