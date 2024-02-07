ФОТО ⟩ Меган Фокс взбудоражила публику на вечеринке своим экстремально коротким платьем и волосами цвета сладкой ваты

Меган Фокс посетила вечеринку Jam for Janie Grammy в Лос-Анджелесе, на кторой появилась в провокационном аутфите. На звезде было экстремально короткое платье-кольчуга с металлическими украшениями-пайетками, под которым отсутствовал бюстгальтер. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги, пишет Unian.