После того, как Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у 75-летнего короля Великобритании диагностировали рак, под стенами резиденции начали собираться люди, появились журналисты. Агентство ЕРА 6 февраля разместило серию соответствующих фото, показав, как сейчас выглядит Букингемский дворец, пишет «Гордон».
После того, как у Чарльза III диагностировали рак, под Букингемским дворцом появилась скорая
Топовые британские таблоиды 6 февраля поместили на обложки свежих выпусков газет фото Чарльза III. Также в этот день на территории Букингемского дворца была замечена карета скорой помощи.
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Чарльз III покинул Кларенс-Хаус сразу после того, как его навестил младший сын, проживающий в США, принц Гарри. Они не виделись 10 месяцев, а их встреча длилась всего 45 минут. СМИ пишут, что решение Гарри навестить своего отца может быть признаком того, что они «наконец-то готовы положить конец своей давней королевской вражде». СМИ предположили, что из Букингемского дворца супругов на самолете доставили в Сандрингем в Норфолке.