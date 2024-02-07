После того, как у Чарльза III диагностировали рак, под Букингемским дворцом появилась скорая

Топовые британские таблоиды 6 февраля поместили на обложки свежих выпусков газет фото Чарльза III . Также в этот день на территории Букингемского дворца была замечена карета скорой помощи.

Чарльз III покинул Кларенс-Хаус сразу после того, как его навестил младший сын, проживающий в США, принц Гарри. Они не виделись 10 месяцев, а их встреча длилась всего 45 минут. СМИ пишут, что решение Гарри навестить своего отца может быть признаком того, что они «наконец-то готовы положить конец своей давней королевской вражде». СМИ предположили, что из Букингемского дворца супругов на самолете доставили в Сандрингем в Норфолке.