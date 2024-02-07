НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В Таллинне выступит культовая рок-группа «Би-2» с симфоническим оркестром

Популярная рок-группа «Би-2», последний раз посещавшая Эстонию с симфоническим оркестром шесть лет назад, возвращается со своей горячо любимой поклонниками «оркестровой» концепцией. Загадочную атмосферу концерта с роскошным сценическим оформлением и великолепными костюмами будет сопровождать величественное звучание музыки, снискавшее признание публики и критиков.

«Би-2» - рок-группа, созданная в Беларуси в конце 1980-х. 90-е годы группы прошли в основном в Израиле и Австралии, но в 1999 году коллектив перебрался в Москву. В это время песни «Би-2» попали в массовую ротацию на радио, и группа мгновенно обрела широкую известность.

В 2003 году зародился проект «Би-2 с оркестром», для которого творчество группы было адаптировано под грандиозную концепцию. В 2008 и 2009 годах группа дает свои первые концерты с симфоническим оркестром в Эстонии, в Таллиннском Горхолле, при переполненных залах, получив восторженные отзывы от местных критиков. На сегодняшний день группа активно сотрудничает с лучшими международными оркестрами: выпущено четыре студийных альбома.

В дискографии «Би-2» насчитывается 11 студийных альбомов. За свою 30-летнюю историю группа сотрудничала со многими исполнителями, такими как Oxxxymiron, BrainStorm, Джон Грант и многими другими. В настоящее время группа гастролирует по миру: в 2023 году она сыграла более 60 концертов в 30 странах. На концерте прозвучат хиты группы со всех альбомов «Би-2», в том числе и с новой пластинки «Аллилуйя», которая вышла осенью 2022 года.

Билеты на концерт «Би-2» поступят в продажу 7 февраля в 10:00 во всех пунктах продажи Piletilevi и на сайте piletilevi.ee.