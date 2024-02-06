ВИДЕО ⟩ Дочери Дуэйна «Скале» Джонсона грозят смертью: что произошло

22-летняя Ава, старшая дочь 51-летнего американского рестлера и актера Дуэйна «Скалы» Джонсона, заявила, что после того, как тот решил вернуться в WWE и выбил Коди Роудса из главного события WrestleMania, выигравшего Royal Rumbl и претендующего на бой действующим чемпионом WWE Романом Рейнсом, фанаты спортсмена стали угрожать ей вплоть до физической расправы, сообщает Talk Sport.

Слова Джонсона на Friday Night SmackDown о том, что за титул на WrestleMania он сразится с Рейнсом, а не с любимцем фанатов Роудсом, разозлили поклонников последнего.

Видео этого сегмента стало самым нелюбимым видео WWE на YouTube за всю историю, а Рока даже освистали во время живого выступления в Теннесси.

Негатив выплеснулся не только на него, но и на Аву, которая в конце января была назначена генеральным менеджером бренда WWE NXT.

Девушка вынуждена была обнародовать эту информацию в соцсетях.

«Можете ли вы просто не вмешивать меня в это, я занята проведением шоу», «Угрозы смертью из-за ситуации, к которой я не имею никакого отношения… чувак», – писала она. После оскорблений Ава удалила свою учетную запись в X, а также еще один профиль в Instagram.

Ава (урожденная Симона Гарсиа Джонсон) - дочь Джонсона и его бывшей жены, а также нынешнего делового партнера Дэни Гарсиа. В 18 лет она начала тренироваться в Центре выступлений WWE в Орландо под руководством своего отца. Она пошла по его стопам, официально подписав контракт с WWE в мае 2020 года.

В октябре 2022 года она впервые появилась на телевидении под псевдонимом Ава Рейн, который позже был сокращен до просто Ава.