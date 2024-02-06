Астролог Ольга Кирну рассказала, на какие даты нужно обратить внимание в феврале

По словам астролога, впереди нас ждет «янской» энергии, жесткий, быстрый. В феврале многих потянет на новые впечатления, мы же так ждали стихию Огня и вот она пришла, люди будут больше развлекаться и общаться, что неплохо.

«Творчество также будет витать в воздухе, уверена, что многие придумают и возможно осуществят свои давние замыслы и сейчас дела будут решаться достаточно быстро. Главное, не сидеть на месте, тем более энергии месяца в принципе не располагают к спокойствию, унынию и тишине. Но и лишней суеты не наводите своими действиями», – говорит Ольга Кирну.