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Астролог Ольга Кирну рассказала, на какие даты нужно обратить внимание в феврале

Limon.ee
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Фото: Из личного архива

Специаист по китайской астрологии, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. Астролог отмечает, что 4 февраля по 4 марта по китайскому календарю идет месяц Огненного Тигра. Не упустите удачу!

По словам астролога, впереди нас ждет «янской» энергии, жесткий, быстрый. В феврале многих потянет на новые впечатления, мы же так ждали стихию Огня и вот она пришла, люди будут больше развлекаться и общаться, что неплохо.

«Творчество также будет витать в воздухе, уверена, что многие придумают и возможно осуществят свои давние замыслы и сейчас дела будут решаться достаточно быстро. Главное, не сидеть на месте, тем более энергии месяца в принципе не располагают к спокойствию, унынию и тишине. Но и лишней суеты не наводите своими действиями», – говорит Ольга Кирну.

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