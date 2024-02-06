Специаист по китайской астрологии, феншуй-консультант, автор ежегодного «Календаря удачи» Ольга Кирну составила прогноз для читателей портала Limon.ee. Астролог отмечает, что 4 февраля по 4 марта по китайскому календарю идет месяц Огненного Тигра. Не упустите удачу!
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Астролог Ольга Кирну рассказала, на какие даты нужно обратить внимание в феврале
По словам астролога, впереди нас ждет «янской» энергии, жесткий, быстрый. В феврале многих потянет на новые впечатления, мы же так ждали стихию Огня и вот она пришла, люди будут больше развлекаться и общаться, что неплохо.