Вт, 6.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Известный эстонский тиктокер об употреблении кокаина: создалось впечатление, будто я перед детьми делал дорожки

Геттер Трумси
Copy
Эстонский тиктокер Мартти Рандма.
Эстонский тиктокер Мартти Рандма. Фото: Kuvatõmmis TikToki videost / Elu24 kollaaž

«Кокаин в Перу охрененный», - заявил Мартти Рандма, эстонский тиктокер с десятками тысяч поклонников, который признался Elu24, что принимал наркотики во время семейной поездки в Перу. Мартти подчеркнул, что он не делал этого во время прямого эфира и, когда принимал, был один.

Аккаунт одной эстонской семьи в TikTok под ником rastaperekond насчитывает более 50 000 подписчиков. «Мы - семья Раста. Папа Маррти, мама Ханна, сын Урмас Олевик», - представились они на платформе TikTok. У семьи также есть три собаки и две кошки.

На своей страничке, где они также просят своих подписчиков о финансовых пожертвованиях, семья описывает себя так: «Переехали из города в деревню. В основном мы показываем в Интернете то, как готовим, а также много чего интересного».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх