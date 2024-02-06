ВИДЕО ⟩ Известный эстонский тиктокер об употреблении кокаина: создалось впечатление, будто я перед детьми делал дорожки

«Кокаин в Перу охрененный», - заявил Мартти Рандма, эстонский тиктокер с десятками тысяч поклонников, который признался Elu24, что принимал наркотики во время семейной поездки в Перу. Мартти подчеркнул, что он не делал этого во время прямого эфира и, когда принимал, был один.
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Аккаунт одной эстонской семьи в TikTok под ником rastaperekond насчитывает более 50 000 подписчиков. «Мы - семья Раста. Папа Маррти, мама Ханна, сын Урмас Олевик», - представились они на платформе TikTok. У семьи также есть три собаки и две кошки.