ВИДЕО ⟩ Известный эстонский тиктокер об употреблении кокаина: создалось впечатление, будто я перед детьми делал дорожки

Аккаунт одной эстонской семьи в TikTok под ником rastaperekond насчитывает более 50 000 подписчиков. «Мы - семья Раста. Папа Маррти , мама Ханна , сын Урмас Олевик », - представились они на платформе TikTok. У семьи также есть три собаки и две кошки.

На своей страничке, где они также просят своих подписчиков о финансовых пожертвованиях, семья описывает себя так: «Переехали из города в деревню. В основном мы показываем в Интернете то, как готовим, а также много чего интересного».