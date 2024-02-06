Астролог Тамара Глоба сделала большой астропрогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2024 года. По словам астролога, есть два представителя зодиакального круга, которым в этом месяце нужно уделить особое внимание своему здоровью, иначе в их жизни начнется сплошная черная полоса.
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, которым в феврале надо уделить особое внимание здоровью
Овен
Рожденные под этим знаком Зодиака в этом месяце столкнутся с неврозами, которые могут привести к неприятным последствиям для их здоровья. Если появились симптомы, которые начинают беспокоить, то нужно срочно обращаться к врачу. Кроме того, им следует больше своего времени уделять отдыху, чтобы избавиться от причины неврозов.
Телец
Представители этого знака Зодиака могут подорвать свое здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Астролог советует им правильно составлять свой график. В нем нужно равномерно распределить время труда и отдыха. Если не соблюдать подобный режим, то можно столкнуться с переутомлением и выгоранием.