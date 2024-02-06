ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, которым в феврале надо уделить особое внимание здоровью

Рожденные под этим знаком Зодиака в этом месяце столкнутся с неврозами, которые могут привести к неприятным последствиям для их здоровья. Если появились симптомы, которые начинают беспокоить, то нужно срочно обращаться к врачу. Кроме того, им следует больше своего времени уделять отдыху, чтобы избавиться от причины неврозов.