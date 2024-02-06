СМОТРИТЕ ⟩ «Напоминает Волочкову!» Украинскую певицу Олю Полякову раскритиковали за видео в бане

Сделать так она решила и с роликом на песню «Секундочку!» После записей в коридоре студии, на ступенях здани Полякова добралась и до бани, где прилегла на лежак и вроде бы пела, а строгого вида банщик бил ее веником.

Конечно, многие поклонники восприняли видео как шутку.

«Я еду», - отозвался телеведущий Слава Демин, а певица Мама Рика поставила симпатичный лайк.

В то же время, некоторые поклонники проявили несколько иную реакцию: они написали, что во время войны нужно думать о других вещах, а не о получении удовольствия в бане. Или хотя бы не кичиться этим в Сети в то время, как бойцы в окопах месяцами не могут даже умываться утром.

Вместе с тем, фанаты артистки отметили, что нужно жить, мыться и радоваться жизни, а также петь. «Путиноиды хотят, чтобы мы плакали. Но хрен им в зубы» , - резюмировал читатель.

Конечно, Оля догадывалась, какую реакцию вызовет ее ролик из бани и сознательно пошла на такой шаг - для раскрутки песни.