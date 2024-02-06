79-летнему актеру из «Игры в кальмара» грозит год тюрьмы за сексуальные домогательства

Жалобу на актёра, который сыграл игрока № 001, подала некая женщина, которую он в 2017 году «непозволительно обнял», «прикасался к ее телу» и без разрешения поцеловал в щеку. Обвинение в сексуальных домогательствах актёру официально предъявили в ноябре 2022 года. Сам он свою вину отрицает.

Актер О Ён Су. Фото: Jordan Strauss/AP

«Когда меня в таком возрасте судят за подобные вещи, я испытываю боль, чувствую, будто вся моя жизнь разваливается на части», - заявил он во время судебного заседания 2 февраля. Приговор актёру будет оглашён в марте.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел в 2021 году и имел огромную популярность. О Ён Су за свою роль в сериале получил премию «Золотой глобус» как лучший актёр второго плана.

В 2024 году выйдет второй сезон «Игры в кальмара», в котором победитель игры Сон Ки Хун обещает раскрыть организаторов смертельных соревнований. Ранее Netflix представил тизер второго сезона.