Женщина решила устроить свадьбу-сюрприз: больше всех удивилась она сама

«Мы сделали декор для очень хорошей церемонии, а в середине дня узнали, что это была "свадьба-сюрприз". По сути они не были обручены, но невеста планировала все это, и жених появился на поле для гольфа, думая, что он просто играет в обычный гольф. Нет. Он пришел на свою свадьбу и увидел ее уже стоящую у алтаря», - поделилась она.