Женщина удивила своего парня свадьбой после того, как устала ждать, пока он сделает ей предложение руки и сердца, сообщает TSN.
Женщина решила устроить свадьбу-сюрприз: больше всех удивилась она сама
Как пишет Mirror, об этом рассказала в Сети свадебный декоратор, помогавшая в организации праздника.
Желая сделать это событие особенным, невеста решила спланировать свой важный день на местном поле для гольфа, где играет ее избранник.
«Мы сделали декор для очень хорошей церемонии, а в середине дня узнали, что это была "свадьба-сюрприз". По сути они не были обручены, но невеста планировала все это, и жених появился на поле для гольфа, думая, что он просто играет в обычный гольф. Нет. Он пришел на свою свадьбу и увидел ее уже стоящую у алтаря», - поделилась она.
Однако реакция мужчины на неожиданную свадьбу была не слишком радостной. В результате женщина осталась рыдать в свадебном платье.
Ошарашенные «сумасшедшей» идеей женщины, пользователи поделились своими мыслями и удивлялись, как никто не пытался ее остановить.
- Как никому не удалось отговорить ее от этого?
- Это ошибка, думать, что это будет романтический поступок, хотя на самом деле никто, даже она сама, не хотела бы оказаться в такой ситуации. Что ж, может быть, ей это понравилось бы. Но ведь звучит так безумно
- Наверное, ее окружали друзья, которые говорили, что это хорошая идея. А когда она провалилась, они смеялись за ее спиной. Ибо, знаете, женщины ненавидят женщин