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ФОТО ⟩ Потап не стесняется и хвастается своей работой за границей

Limon.ee
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Потап. Кадр из клипа Бьянка & Потап и Настя – Стиль Собачки
Потап. Кадр из клипа Бьянка & Потап и Настя – Стиль Собачки Фото: Youtube

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) шестого февраля в Instagram разместил снимок, сделанный в одной из музыкальных студий Стамбула (Турция), пишет Gordon.

«Работа в лучшей студии Стамбула», – написал он.

Потап в солнцезащитных очках сделал селфи на фоне снимка американской певицы барбадосского происхождения Рианны. Ее снимок украшен светодиодной короной.

Потап признался, что намерен построить международную корпорацию шоу-бизнеса.

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