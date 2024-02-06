Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) шестого февраля в Instagram разместил снимок, сделанный в одной из музыкальных студий Стамбула (Турция), пишет Gordon.
ФОТО ⟩ Потап не стесняется и хвастается своей работой за границей
«Работа в лучшей студии Стамбула», – написал он.
Потап в солнцезащитных очках сделал селфи на фоне снимка американской певицы барбадосского происхождения Рианны. Ее снимок украшен светодиодной короной.
Потап признался, что намерен построить международную корпорацию шоу-бизнеса.