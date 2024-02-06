В преддверии финала украинского нацотбора на Евровидение, которое прошло 3 февраля, певица Джамала, входящая в состав жюри, поделилась с подписчиками в соцсетях радостной новостью. Певица сообщила, что скоро в третий раз станет матерью. Она опубликовала фото, на котором показала заметно округлившийся животик, пишут Факты.
«В ожидании»: победительница Евровидения-2016 Джамала в третий раз станет матерью
«С надеждой. Это так глубоко… и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Есть у себя Надежда, Вера и огромная Любовь!», - написала Джамала в Instagram.
Срок беременности и пол малыша пока держат в секрете. Поклонники в комментариях поздравляют певицу и желают счастья ее семье.
Напомним, с мужем Бекиром Сулеймановым Джамала воспитывает двух сыновей - пятилетнего Эмира-Рахмана и трехлетнего Селима-Гирая.