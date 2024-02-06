«В ожидании»: победительница Евровидения-2016 Джамала в третий раз станет матерью

В преддверии финала украинского нацотбора на Евровидение, которое прошло 3 февраля, певица Джамала, входящая в состав жюри, поделилась с подписчиками в соцсетях радостной новостью. Певица сообщила, что скоро в третий раз станет матерью. Она опубликовала фото, на котором показала заметно округлившийся животик, пишут Факты.