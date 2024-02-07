В Эстонии уже который месяц подряд наблюдается рост безработицы и, как следствие, все больше и больше людей сталкиваются с необходимостью поиска новой работы. Для кого-то поиск пройдет гладко и быстро, а для кого-то это нечто новое и непривычное.
Оставить конкурентов за бортом: советы эстонского специалиста, как успешно пройти собеседование и устроиться на работу мечты
Многим жителям Эстонии придется в ближайшее время окунуться в поиски новой работы из-за растущего уровня безработицы в стране. Кому-то повезет и он быстро справится с этим делом, кто-то решит освоить другую профессию и кардинально изменит сферу деятельности, но большинству надо будет пройти собеседование у работодателя, прежде чем устроиться на новое место.
Собеседование – дело нервное и энергозатратное. Волнение может повлиять на качество ответов кандидата, а внешне напряженное состояние вызовет сомнение у работодателя. Портал Limon.ee задался вопросами, как подготовить себя к интервью, успешно пройти беседу и оставить конкурентов за бортом, чтобы устроиться на работу мечты. Мы обратились к специалисту по управлению персонала Алине Харт HR Buisness Partner.
- Как проходит отбор персонала? Как именно вы решаете, кого пригласить на собеседование?
- Самая большая работа происходит задолго до публикации вакансии и, конечно, до начала собеседований. Ключевая задача состоит в чётком определении квалификаций, талантов и результатов, которые привнесет новый кандидат в команду.
- Используете ли вы стрессовые методики при разговоре с кандидатом или какие-то вопросы со звездочкой?
- Нет, у нас нет необходимости давить на кандидата. Наша главная задача, выявить их опыт и навыки, насколько кандидату и нашим сотрудникам будет комфортно работать вместе.
- Как вы относитесь к тому, что многие применяют способ «давить» на собеседника?
- Лично я, отрицательно, так как ни за что не согласилась бы работать в таких условиях постоянно. Мы живем во времена инноваций, когда в условиях жесткой международной конкуренции организации должны постоянно изобретать что-то, до чего их конкуренты еще не додумались. И так постоянно, снова и снова. Инновации не могут происходить в условиях стресса и страха.
- Человек может не иметь профильного образования, но существуют ли те качества, которые позволят ему успешно пройти собеседование?
- Открытость к новому и любопытство сильно помогут. Ясное осознание требований вакансии, из чего состоят обязанности, какие имеющиеся навыки помогут в их достижении и, какие схожие недостающие навыки и опыт могут быть применимы к данной роли. Знание организации, их продуктов/услуг, ценностей, кто стоит за организацией и т.д. помогут кандидату задать интересные вопросы на собеседовании, что непременно поможет выделиться среди остальных.
- Есть ли примеры из вашего опыта, когда на работу был взят человек благодаря своей харизме, хотя были кандидаты с внушающим опытом и образованием?
- Конечно есть, особенно в индустрии онлайн гейминга это заметно, так как эти нишевые знания зачастую нарабатываются исключительно опытом. Есть определённые профессии в этой индустрии, которым до сих пор невозможно где-либо научиться, так как образование не успевает за бизнесом. При наборе определенных софт скиллов (личные качества – прим. ред.) и опыта/навыков, и интереса в определенной сфере кандидат долго будет опережать своих конкурентов на те же вакансии. Скорее всего до тех пор, пока этому человеку не понадобиться успешно управлять командой, замечая каждую мелочь и учитывая специфику индустрии, конкуренции и рынка.
- Поделитесь советами, как лучше подготовится к интервью? Возможно существуют общие правила успешного прохождения собеседования?
- Прежде всего рекомендую подробно изучить организацию и её команду, какие решения принимались и, что делают ее конкуренты. Дальнейшие шаги:
- Изучить в Интернете будущего руководителя и остальных, с кем будете тесно сотрудничать. Это поможет не только с решением, хотите вы эту роль или нет, но и с прохождением собеседований, добавляя интересные вопросы со своей стороны.
- Не надо использовать стандартные ответы на собеседованиях, потому что их используют все при первой же возможности. Если что-то не знаете, так и скажите. Постарайтесь вспомнить схожий опыт, вероятно, этот ответ вполне может подойти.
- Обратите внимание на грамматику и опечатки в своих CV и сопровождающем письме. Рекрутеры тратят не больше 20 секунд на принятие решения, есть ли смысл изучать этот профиль дальше или перейти к остальным сотням кандидатов. Краткое, чёткое изложение своих навыков, применимым именно к этой роли.
- Список требований к кандидату и список будущих обязанностей упорядочен по важности для этой вакансии. Обратите внимание на первые три-четыре пункта, в основном именно за это данная роль и будет отвечать, и именно эти навыки на самом деле требуются, а остальная часть списка – дополнительная.
- Организуйте и напишите сопроводительное письмо, следуя перечисленным пунктам из объявления, можно выбрать три-пять первых пунктов. Если опыт отсутствует, постарайтесь вспомнить схожий опыт, наверняка есть подходящий пример.
- Поищите среди своих знакомых, работает ли или работал кто-то раньше в данной организации или на схожей роли. Чаще всего знакомые с радостью расскажут больше о фирме, команде, продукте, сложностях роли и индустрии, на что обратить внимание и т.д.