Оставить конкурентов за бортом: советы эстонского специалиста, как успешно пройти собеседование и устроиться на работу мечты

Многим жителям Эстонии придется в ближайшее время окунуться в поиски новой работы из-за растущего уровня безработицы в стране. Кому-то повезет и он быстро справится с этим делом, кто-то решит освоить другую профессию и кардинально изменит сферу деятельности, но большинству надо будет пройти собеседование у работодателя, прежде чем устроиться на новое место.

Собеседование – дело нервное и энергозатратное. Волнение может повлиять на качество ответов кандидата, а внешне напряженное состояние вызовет сомнение у работодателя. Портал Limon.ee задался вопросами, как подготовить себя к интервью, успешно пройти беседу и оставить конкурентов за бортом, чтобы устроиться на работу мечты. Мы обратились к специалисту по управлению персонала Алине Харт HR Buisness Partner.

Алина Харт HR Buisness Partner. Фото: Частный архив.

- Как проходит отбор персонала? Как именно вы решаете, кого пригласить на собеседование?

- Самая большая работа происходит задолго до публикации вакансии и, конечно, до начала собеседований. Ключевая задача состоит в чётком определении квалификаций, талантов и результатов, которые привнесет новый кандидат в команду.

- Используете ли вы стрессовые методики при разговоре с кандидатом или какие-то вопросы со звездочкой?

- Нет, у нас нет необходимости давить на кандидата. Наша главная задача, выявить их опыт и навыки, насколько кандидату и нашим сотрудникам будет комфортно работать вместе.

- Как вы относитесь к тому, что многие применяют способ «давить» на собеседника?