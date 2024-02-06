С каждым выходом пары Уэст и Цензори в свет одежды на Бьянке все меньше. Казалось, на шортах из сексшопа Канье остановится и прекратит ставить эксперименты над своей женой, однако это было лишь начало. Новый образ возлюбленной рэпера оказался куда более провокационным, поскольку на этот раз Бьянка не надела абсолютно ничего, кроме прозрачного дождевого плаща.
ПРЕЛЕСТИ НАПОКАЗ ⟩ Жена скандального американского рэпера появилась на публике абсолютно обнаженной
Daily Mail пишет, что таким образом Цензори попыталась показать поклонникам, что даже скромное дождевое пончо может быть модным дополнением к образу. Если честно, слово «скромное» в контексте этих снимков покинуло, как говорится, чат, а дополнять тут и вовсе нечего. Только если пару черных ботинок, которые на фоне обнаженного лука Бьянки явно проигрывают.
Кстати, судя по свежим фото, гуляющим по Сети, чувство стыда у девушки развито сильнее, чем у ее звездного супруга, а потому самые пикантные места, которые, очевидно, под такой одеждой не спрячешь, она прикрывала руками.
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Не удивим, если скажем, что пользователи Сети в шоке: кто-то возмущен издевательствами со стороны Канье над Бьянкой, а кто-то - бесстыдством парочки. Некоторые даже решили, что Цензори давно просит о помощи и пора действовать. Не обделили вниманием и тот факт, что погода, если верить фотографиям, нелетная, а одета девушка совсем легко, в отличие от музыканта - о состоянии ее здоровья он явно не позаботился!
«Должно быть, она сильно замерзла, бедная девочка. Это не смешно», «Кто-то должен увести ее от него. Ему требуется психиатрическая помощь», «Эти двое такие раненые», - высказались читатели Daily Mail.