ПРЕЛЕСТИ НАПОКАЗ ⟩ Жена скандального американского рэпера появилась на публике абсолютно обнаженной

Daily Mail пишет, что таким образом Цензори попыталась показать поклонникам, что даже скромное дождевое пончо может быть модным дополнением к образу. Если честно, слово «скромное» в контексте этих снимков покинуло, как говорится, чат, а дополнять тут и вовсе нечего. Только если пару черных ботинок, которые на фоне обнаженного лука Бьянки явно проигрывают.

Кстати, судя по свежим фото, гуляющим по Сети, чувство стыда у девушки развито сильнее, чем у ее звездного супруга, а потому самые пикантные места, которые, очевидно, под такой одеждой не спрячешь, она прикрывала руками.

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Не удивим, если скажем, что пользователи Сети в шоке: кто-то возмущен издевательствами со стороны Канье над Бьянкой, а кто-то - бесстыдством парочки. Некоторые даже решили, что Цензори давно просит о помощи и пора действовать. Не обделили вниманием и тот факт, что погода, если верить фотографиям, нелетная, а одета девушка совсем легко, в отличие от музыканта - о состоянии ее здоровья он явно не позаботился!

«Должно быть, она сильно замерзла, бедная девочка. Это не смешно», «Кто-то должен увести ее от него. Ему требуется психиатрическая помощь», «Эти двое такие раненые», - высказались читатели Daily Mail.