Организаторы «Евровидения-2024» обнародовали, кто будет вести международный музыкальный конкурс, который состоится в шведском городе Мальме, TSN.
Евровидение-2024: названы имена ведущих конкурса
Такая честь выпала двум знаменитостям - известной актрисе и ведущей. Как сообщается на официальном сайте «Евровидения-2024», 68-й по счету песенный конкурс будут вести Петра Меде и Малин Акерман.
Имена ведущих шоу объявили пятого февраля. Именно они будут развлекать зрителей и участников «Евровидения», которое состоится ровно через 91 день в Швеции.
Отметим, Петра Меде - популярная шведская телеведущая и юмористка. Знаменитости уже дважды выпадала честь вести конкурс. В 2013 году Петра была ведущей шоу и работала на сцене одна. Снова на «Евровидение» ведущая вернулась в 2016 году. Тогда компанию ей уже составил Монс Сельмерлев.
«Представьте себе, что вы снова получите возможность принять Евровидение! Это такая невероятная честь. После того, как сначала вела сама, а потом вместе с Монсом, я действительно с нетерпением жду сотрудничества с Малин. Мы не знали друг друга раньше, но мы встречались несколько раз. С ней будет приятно работать!» - прокомментировала Петра.
Малин Акерман - канадская актриса шведского происхождения. Знаменитости впервые выпал случай вести «Евровидение». Как поделилась актриса, она очень рада, что стала ведущей, и уже с нетерпением ждет начала конкурса.
«Я не могу описать свои ощущения на этот счет. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в положительном смысле. Мне всегда нравилось "Евровидение", и быть частью этого фантастического шоу вместе с Петрой - это мечта», - поделилась актриса.
«Евровидение-2024» состоится в шведском городе Мальме. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11.