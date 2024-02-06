НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ ⟩ Робота-полицейского отправили на пенсию

Робот начал работать еще осенью прошлого года, однако ожиданий так и не оправдал. Волну критики он получил из-за своей неспособности передвигаться по лестнице и потребности в постоянном надзоре со стороны человека, пишет New York Times.

«Сначала задуман как передовое средство сдерживания преступности, робот K5 быстро стал объектом для шуток и завоевал репутацию "мусорного бака на колесах". Его отставка произошла примерно через четыре месяца после запуска», - говорится в сообщении.

Подобные технологии вызывали вопросы распределения государственного финансирования, особенно учитывая решение инвестировать в эти технологии при одновременном сокращении персонала. В итоге робот оказался более проблемным, чем полезным. В конце концов, он стал символом неправильно избранных приоритетов в правоохранительных технологиях.

«Иронично, что робот, задачей которого было облегчить работу полиции освободив ее от рутинного дежурства на станции, лишь добавил хлопот, поскольку нуждался в пристальном надзоре человека. Этот случай, конечно, не иллюстрирует общую картину в отрасли, но позволяет высказать осторожное предположение о том, что времена, когда работы начнут отбирать у людей работу еще далеко впереди», - добавили в издании.