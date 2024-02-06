Девочка победила редкую болезнь благодаря жителям Эстонии и фонду Kingitud Elu

В понедельник, пятого февраля, фонд лечения рака Kingitud Elu отметил свое десятилетие. По этому случаю на программу Ringvaade были приглашены Тойво Тянавсуу, один из основателей фонда, и Аннабель Сепп, которая благодаря фонду победила редкое заболевание.

Аннабель, страдающая редкой формы рака, семь лет назад нуждалась в помощи, и благодаря неравнодушным эстонцем и фонду Kingitud Elu девочка смогла поправиться. Всего за пару дней было собрано 200 000 евро.

На сегодняшний день 13-летняя Аннабель победила рак. «Я чувствую себя прекрасно», – говорит Аннабель в передаче Ringvaade. Оглядываясь назад на диагноз и последующее лечение, Аннабель кратко отмечает: «Это было трудное время для меня, я мало что понимала из того, что происходило вокругя».

Хотя сегодня Аннабель признана врачами здоровой, ей приходится регулярно посещать больницу, а также делать операции. «Первого февраля мне сделали операцию», – призналась Аннабель, которая уже через пять дней сидела на диване в качестве гостьи телепередачи. «Как ты держишься?» – спросила ведущая Грета Лыбу. «Хорошо, я уже к этому привыкла», – призналась Аннабель.

Марианна Лыхмус, мать Аннабель, рассказала, что ее дочь перенесла множество операций. В общей сложности 11 операций на спине, в ходе которых стержни в позвоночнике Аннабель имеют способность к расширению, что позволяет ее организму расти.

По словам Марианны, в их семье наступили спокойные дни. Страх исчез после того, как диагноз рака был преодолен. Кроме того, мать Аннабель уточнила, что ее дочери больше не придется проходить обследования из-за опухоли: «Мы с этим попрощались».

«Следующим человеком, нуждающимся в помощи, может быть кто угодно: кто-то из твоих близких или твой друг», – пояснил один из основателей фонд Kingitud Elu, для чего необходимо поддерживать их фонд.

Тойво Тянавсуу, соучредитель онкологического фонда Kingitud Elu. Фото: Таави Сэпп

Тойво Тянавсуу признал, что число людей, нуждающихся в помощи, с годами увеличилось. «Бывают месяцы, когда поступает 20 заявок, бывают месяцы, когда поступает более 40 заявок».

Более подробную информацию о фонде Kingitud Elu можно найти ЗДЕСЬ.