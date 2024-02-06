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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ⟩ Собака принесла во двор своего дома в эстонской деревне новорожденного без признаков жизни

Limon.ee
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Мыза Сууре-Ляхтру.
Мыза Сууре-Ляхтру. Фото: Elu24

В понедельник вечером в Сууре-Ляхтру и окрестным деревням разлетелась леденящая душу история. Некоторые жители подтвердили изданию Elu24, что собака принесла в дом чужого человека безжизненного новорожденного. Полиция пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

В понедельник вечером в СМИ поступило сообщение от полиции с просьбой помочь найти женщину, которая недавно родила и, судя по всему, нуждалась в медицинской помощи. Редакция Elu24 получила несколько писем еще до обращения полиции. Происшествие случилось в небольшой деревне в Ляэнемаа, где, в частности, расположен большой особняк Хелле-Мооники и Марта Хельме. Житель, обратившийся в редакцию, пожелал остаться анонимным.

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