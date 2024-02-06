ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Легендарные BLUE даже без одного участника заставили петь и танцевать жителей Эстонии

Вместо четырех участников группы на сцену вышли трое, что вызвало вполне очевидное негодование публики. После первой песни Саймон, Ли и Энтони объяснили, что их коллега Дункан заболел и не смог прилететь сегодня в Таллинн. Вернее, (будем надеяться, что это был знаменитый британский юмор) признались, что у него диарея.

Зал пел и танцевал с группой на протяжении всего концерта, но первой песней, под которую зал без призыва участников группы пошел в пляс, стал хит 2002 года U Make Me Wanna.

Интересно, что в зале были не только девушки, детство или молодость которых пришлись на пик популярности группы BLUE, но и довольно много мужчин, которые тоже радостно танцевали под любимые хиты.

А в самом конце, когда коллектив вышел на бис с бессмертным хитом Sorry Seems to Be the Hardest Word, Саймон услышал невероятный голос девушки из зала, которой и дал микрофон, чтобы она спела последнюю строчку песни. Зал был поражен нежным голосом молодой жительницы Эстонии и бурно аплодировал.

Образованный в 2000-м году британский бойз-бэнд, конечно, навряд ли может соревноваться в популярности с такими мастодонтами, как Backstreet Boys и N´Sync, но в Европе в начале XXI века слушатели очень любили и их песни.

Их хиты Sorry Seems to Be the Hardest Word в дуэте с Элтоном Джоном, Curtain Falls, One Love, Breathe Easy и U Make Me Wanna и другие занимали первые строчки не только в хит-парадах, но и в сердцах слушателей, в том числе и в Эстонии.

В 2011 году группа BLUE представила Великобританию на песенном конкурсе Евровидение с песней I Can, где заняли 11-е место.