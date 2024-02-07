«Это достаточно агрессивное животное», – рассказывает хозяйка домашнего хамелеона в тот момент, когда он с любопытством перелезает с ее рук на микрофон нашего корреспондента. Наблюдать, как зеленая Кукуша языком вылавливает насекомых, поверьте, настоящий аттракцион. Смотрите ВИДЕО!
РЕПОРТАЖ ⟩ «Это не кошка и не собака!» В мустамяэском панельном доме поселился настоящий дракон
Мы и раньше делали репортажи о животных, которые становились символами разных лет по китайскому календарю, но в 2024 году это не реальный представитель фауны, а мифическое существо. Так мы и познакомились с Кукушей из Мустамяэ. Это самка йеменского хамелеона, которая живет в одной из мустамяэских девятиэтажек. От носа до кончика хвоста в ней тридцать сантиметров. С появлением экзотического животного хозяева перестали смотреть телевизор, ведь теперь у них в квартире круглосуточное шоу «В мире животных».
«Это вполне себе ручной маленький дракон!» – с гордостью демонстрирует экзотическую зверюшку съемочной группе ее хозяйка.
Детям не игрушка!
По китайскому календарю символ 2024 года – Зеленый Дракон. В связи с чем в новогодние праздники во всем мире возросла популярность рептилий, похожих на этого сказочного персонажа. Вот только у работницы таллиннской типографии Алии Аас экзотическая, меняющая цвет ящерица поселилась задолго до праздников – еще прошлой весной. Зеленую красотку назвали Кукушей, хозяйка, смеясь, признается, что такое странное имя ящерица получила из-за глаз.
«Они вращаются во все стороны, и создается впечатление, что она слегка ку-ку», – рассказывает Алия и достает хамелеона из террариума.
Кукуша абсолютно ручная и совсем не боится залезать на руки как к хозяйке, так и к гостям. С любопытством исследует наш микрофон. Правда, хозяйка ящерицы отмечает, что на самом деле приручить хамелеона довольно сложно, и чаще всего они живут у людей в террариумах, и их оттуда вообще не выпускают.
Кукуша же гуляет по квартире словно кошка, прыгает по дивану, качается на занавесках, шныряет по ковру туда-сюда. Правда, за юрким зверьком нужен глаз да глаз, чтобы он случайно не травмировал себя.
«Хамелеоны довольно агрессивные животные. Я бы не советовала заводить их семьям с маленькими детьми, – говорит Алия. – Они еще и очень хрупкие. Если их хватать со всей силы, легко сломать ребра».
Кормежка – настоящий аттракцион
Прежде, чем поселить «дракона» в обычном панельном доме, Алия спросила разрешения у собственника квартиры, которую она снимает. Тот противиться не стал.
Живет Кукуша в просторном террариуме, питается живыми сверчками и червями, и любит греться под горящей лампой. Алия еще в подростковом возрасте хотела завести хамелеона, но такой возможности в ее жизни как-то не предоставлялось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: год назад у ее коллеги по работе от старости умер хамелеон, стоит отметить, что живут они в неволе 5-6 лет.
«По наследству коллега передала мне террариум, и тогда я наконец-то решилась завести себе хамелеончика», – рассказывает Алия. Она отмечает, что если само животное стоит в районе 100 евро, то цена террариума начинается от 300 евро и может достигать космических значений.
Ухаживать за хамелеоном просто, но не обойтись без специального оборудования: террариум, лампа дневного света, и отдельно – тепловая лампа. «Хамелеонам жизненно необходимо получать свет и тепло. В террариуме должны быть организованы холодная и теплая зоны для разных периодов бодрствования», – рассказывает Алия. У хамелеона в террариуме обязательно должно быть много живых зеленых растений, а также веточки – горизонтальные и под углом, довольно много – чтобы по ним лазать и на них сидеть». К слову, поэтому ящерице категорически нельзя стричь ногти, их она использует как альпинистское оборудование.
Настоящий аттракцион – это кормежка хамелеона. Иногда еда убегает, и хозяевам приходится за ней охотиться вместо самой ящерицы. Чтобы этого не происходило, Алия придумала давать Кукуше живых сверчков и червей в стакане с высокими стенками.
«Покупать корм непросто, увы, не во всех зоомагазинах у нас продают живой корм, – вздыхает Алия. – Мы покупаем живых сверчков или червей. Хамелеоны – охотники, им важно, чтобы еда двигалась. Тогда они концентрируют взгляд и стреляют языком».
Да-да, стреляют языком, как мы с детства привыкли видеть в мультфильмах и фильмах про хамелеонов. И это, надо сказать, зрелище настолько завораживающее, что за трапезой хамелеона можно наблюдать бесконечно.
Кукуша ест раз в два дня, потому что она уже дама взрослая, маленькому хамелеончику нужно питаться чаще, а после того, как им исполняется 6-8 месяцев, начинают реже кормить. Помимо всякой живности, Кукуша любит лакомиться листьями салата, не прочь пожевать огурцы.
«Таким образом она восполняет влагу в организме. Пьет она неохотно. Дело в том, что хамелеоны не видят стоячую воду. Поэтому в террариуме нужно оборудовать капельницу, чтобы вода постоянно капала и создавалось движение», – рассказывает Алия. Поят любимицу заботливые хозяева иной раз и из шприца – капают воду на мордочку, а она ее слизывает. Дома Кукуша не хулиганит.
«Это не кошка и не собака, она не царапает мебель, не ходит в туалет в неположенных местах», – расхваливает Кукушу хозяйка.
«С ней в покер не поиграешь!»
Ну и самый главный вопрос – меняет ли хамелеон цвет, живя в обычной таллиннской квартире?
«О да! С ней в покер не поиграешь, – улыбаясь, отвечает хозяйка Кукуши. – По ней сразу видишь, какие у нее намерения. Когда она хочет пойти гулять по квартире, становится своего опасного окраса – покрывается темными пятнами. В спокойном состоянии она светло-салатовая, когда спит – еще светлее».
На вопрос, стоит ли завести дома своего маленького ручного дракона, Алия отвечает уверенно: «Я ни разу не пожалела!».
Хамелеон – домашнее животное, которое любили держать еще древние греки. Для них это было незаменимое оружие в борьбе против насекомых. В наше время не рекомендуется кормить хамелеона насекомыми, пойманными на природе или на даче, велик шанс, что он может ими отравиться. На «уличных» насекомых могут быть промышленные отходы, токсины, городская пыль или даже химикаты.