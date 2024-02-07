РЕПОРТАЖ ⟩ «Это не кошка и не собака!» В мустамяэском панельном доме поселился настоящий дракон

У Кукуши со своей хозяйкой Алией полное взаимопонимание. Фото: Konstantin Sednev

Кукуша же гуляет по квартире словно кошка, прыгает по дивану, качается на занавесках, шныряет по ковру туда-сюда. Правда, за юрким зверьком нужен глаз да глаз, чтобы он случайно не травмировал себя.

«Хамелеоны довольно агрессивные животные. Я бы не советовала заводить их семьям с маленькими детьми, – говорит Алия. – Они еще и очень хрупкие. Если их хватать со всей силы, легко сломать ребра».

Кормежка – настоящий аттракцион

Прежде, чем поселить «дракона» в обычном панельном доме, Алия спросила разрешения у собственника квартиры, которую она снимает. Тот противиться не стал.

Живет Кукуша в просторном террариуме, питается живыми сверчками и червями, и любит греться под горящей лампой. Алия еще в подростковом возрасте хотела завести хамелеона, но такой возможности в ее жизни как-то не предоставлялось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: год назад у ее коллеги по работе от старости умер хамелеон, стоит отметить, что живут они в неволе 5-6 лет.

Кукуша лакомится огурцом. Фото: Konstantin Sednev

«По наследству коллега передала мне террариум, и тогда я наконец-то решилась завести себе хамелеончика», – рассказывает Алия. Она отмечает, что если само животное стоит в районе 100 евро, то цена террариума начинается от 300 евро и может достигать космических значений.