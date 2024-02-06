Проживающий в Израиле российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook 5 февраля разместил свое фото, сделанное в юном возрасте, пишет Гордон.
И звезды присоединились: Андрей Макаревич показал редкое архивное фото
Андрей Макаревич присоединился к флешмобу, участники которого публикует снимки, на которых позируют в 21 год.
«21», – подписал Макаревич фото.
На черно-белом снимке музыкант запечатлен с удлиненной стрижкой, с переброшенном через плечо клетчатом шарфе и темном пальто.
Подписчики отреагировали на пост.
«Хотя и не скажешь, что 21, кажется 17-18», – отметил один.
«Ах!» – написала другая подписчица.
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы «Машина времени» (1969). Музыкант с марта 2022 года вместе со своей женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, проживает в Израиле. 6 апреля 2022 года у них родился сын.