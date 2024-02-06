Вт, 6.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

И звезды присоединились: Андрей Макаревич показал редкое архивное фото

Limon.ee
Copy
Андрей Макаревич.
Андрей Макаревич. Фото: Konstantin Sednev

Проживающий в Израиле российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook 5 февраля разместил свое фото, сделанное в юном возрасте, пишет Гордон.

Андрей Макаревич присоединился к флешмобу, участники которого публикует снимки, на которых позируют в 21 год.

«21», – подписал Макаревич фото.

На черно-белом снимке музыкант запечатлен с удлиненной стрижкой, с переброшенном через плечо клетчатом шарфе и темном пальто.

Подписчики отреагировали на пост.

«Хотя и не скажешь, что 21, кажется 17-18», – отметил один.

«Ах!» – написала другая подписчица.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы «Машина времени» (1969). Музыкант с марта 2022 года вместе со своей женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, проживает в Израиле. 6 апреля 2022 года у них родился сын.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх