И звезды присоединились: Андрей Макаревич показал редкое архивное фото

Андрей Макаревич присоединился к флешмобу, участники которого публикует снимки, на которых позируют в 21 год.

«21», – подписал Макаревич фото.

На черно-белом снимке музыкант запечатлен с удлиненной стрижкой, с переброшенном через плечо клетчатом шарфе и темном пальто.

Подписчики отреагировали на пост.

«Хотя и не скажешь, что 21, кажется 17-18», – отметил один.

«Ах!» – написала другая подписчица.

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы «Машина времени» (1969). Музыкант с марта 2022 года вместе со своей женой, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн, проживает в Израиле. 6 апреля 2022 года у них родился сын.