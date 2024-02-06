СУМАСШЕДШЕЕ ВЕЗЕНИЕ ⟩ Глоба назвал единственный знак Зодиака, которого захватит счастье в феврале

В феврале наступит эпоха Водолея. Представители этого знака воздуха станут фаворитами судьбы. Водолеев ждет удача во всех сферах жизни. Прежде всего, им улыбнется финансовая удача: большая надбавка, приз в лотерее, неожиданное выгодное продвижение по карьере, возврат старых долгов.

Павел Глоба полагает, что если Водолей будет благодарно принимать подарки от Вселенной и разумно распоряжаться полученными средствами, то финансовая удача не покинет его долго.

Кроме того, представителям знака улыбнется любовная удача. Водолеи-одинокие в феврале могут найти свою половинку.