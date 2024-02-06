Кому достанется корона, если Карл III внезапно скончается?

В резиденции короля утверждают, что повода для беспокойств нет, мол, болезнь выявлена на ранней стадии и поддается лечению.

«Король благодарен своей медицинской команде за быстрое вмешательство, которое стало возможным благодаря его недавней госпитализации. Он по-прежнему полностью уверен в своем лечении и надеется вернуться к полноценной общественной деятельности как можно скорее, - заявляли его представители. - Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественности лучше понять всех тех во всем мире, кто болен раком».

Впрочем, подобным образом дворец комментировал в январе его опухоль простаты. Тем не менее, подданные монарха, да и люди, следящие за королевской семьей со всего света, вновь интересуются, кто унаследует трон Чарльза?

Известно, что следующим правителем Британии после смерти Карла должен стать 41-летний Уильям. Именно ему монарх передал свой прежний титул принца Уэльского, который получают прямые наследники короны.

Возможен неожиданный разворот событий - Уильям отречется от правления или же скончается. Тогда его место займет сын Джордж, если ему будет 18 лет. Но в случае того, что старший ребенок Кейт не достигнет совершеннолетия, его обязанности временно возьмет на себя регент старше 21 года. Соответственно, руководить страной за юношу будет дядя Гарри, но есть сложность - на данный момент он не живет на родине и вряд ли переедет в Лондон насовсем, как того требуют правила.

Принц Гарри. Фото: Evan Agostini

Принц Эндрю явно не получит высокий титул из-за запятнанной репутации. Выходит, что наиболее подходящая кандидатура - королева-консорт Кейт.

​Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Джордж. Фото: Kin Cheung

Подобные обсуждения явно по душе родственникам герцогини Кембриджской. О вероятности того, что Миддлтон может стать следующей королевой, высказывался в 2021 году ее дядя. «Она родилась готовой королевой. Очевидно, я пристрастен, ведь я ее дядя… Мы живем в эпоху перемен для королевской семьи. Это что-то вроде американских горок, и если Ее Величество отойдет от дел, то Уильям и Кейт дадут стабильность всей стране» - откровенничал Гэри Голдсмит еще до смерти Елизаветы II.