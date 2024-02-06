Определился порядок выступлений в финале Eesti Laul 2024

В финал конкурса Eesti Laul будет представлено десять песен, пять из которых прошли в финал из предварительного раунда, а пять - из полуфинала.

Список выступлений в финале:

1. Brother Apollo - Bad Boy

2. Карлос Укареда - Never Growing Up

3. Ewert and The Two Dragons - Hold Me Now

4. Анет Вайкмаа - Serotoniin

5. OLLIE - My Friend

6. Даниэль Леви - Over the Moon

7. Уудо Сепп, Сара Мюррей - Still Love

8. Петер Пыдер - Korra veel

9. 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

10. Неле-Лийс Вайксоо - Käte ümber jää

Победитель Eesti Laul будет определен в ходе двух туров голосования. В первом туре будут учитываться результаты как жюри, так и телефонного голосования. В суперфинале победитель Eesti Laul будет определен телефонным голосованием.

Ведущими вечера станут Грете Кулд и Тынис Нийнеметс. Помимо финалистов, на Eesti Laul будут представлены уникальные музыкальные номера, в которых примут участие крупнейшие имена эстонской музыки золотого века и современности.

Прямая трансляция финала Eesti Laul состоится 17 февраля на ETV, ETV2, ETV+, Raadio 2, Raadio 4, Jupiter и портале ERR.ee. ETV представит финал в специальной программе в пятницу 16 февраля.