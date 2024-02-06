ФОТО ⟩ «Хэштег 21»: кто из местных знаменитостей принял участие во флешмобе и показал себя в юности

Откуда точно появился этот тренд, на данный момент сказать сложно, но он явно вызвал у публики бурную реакцию и положительные эмоции. Ведь кто не хочет окунуться во времена своих прошлых лет и вспомнить приятные моменты из жизни.

Фотографии из прошлого набирают множество лайков и комментариев, а их владельцы с радостью делятся с подписчиками историями этих кадров. Наши знаменитости тоже не упустили возможность присоединиться к тренду.

Давайте посмотрим, кто каким был в свои 21:

Журналист Rus.Postimees Елена Поверина.

Эстонский дизайнер Елена Хейнсаар в LeSaar Atelier.

Радиоведущий «Народного радио» Борис Горский.

Редактор и ведущая новостей Eesti Rahvusringhääling Анастасия Петерсон.

Эстонский художник Эдуард Зеньчик.

Если в альбомах вы не нашли себя в 21 год, то не беда! По примеру телеведущего Артура Тюленева, можно выложить фотографию еще более раннего возраста и это нисколько не помешает участию во флешмобе.