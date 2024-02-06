В социальных сетях активно набирает популярность новый флешмоб с хэштегом 21. Пользователям Интернета предлагают выложить фотографию себя в юности, а именно в 21-летнем возрасте.
ФОТО ⟩ «Хэштег 21»: кто из местных знаменитостей принял участие во флешмобе и показал себя в юности
Откуда точно появился этот тренд, на данный момент сказать сложно, но он явно вызвал у публики бурную реакцию и положительные эмоции. Ведь кто не хочет окунуться во времена своих прошлых лет и вспомнить приятные моменты из жизни.
Фотографии из прошлого набирают множество лайков и комментариев, а их владельцы с радостью делятся с подписчиками историями этих кадров. Наши знаменитости тоже не упустили возможность присоединиться к тренду.
Давайте посмотрим, кто каким был в свои 21:
Журналист Rus.Postimees Елена Поверина.
Эстонский дизайнер Елена Хейнсаар в LeSaar Atelier.
Радиоведущий «Народного радио» Борис Горский.
Редактор и ведущая новостей Eesti Rahvusringhääling Анастасия Петерсон.
Эстонский художник Эдуард Зеньчик.
Если в альбомах вы не нашли себя в 21 год, то не беда! По примеру телеведущего Артура Тюленева, можно выложить фотографию еще более раннего возраста и это нисколько не помешает участию во флешмобе.