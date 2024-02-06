8 февраля, в честь 25-летнего юбилея Goldtime, в тороговом центре Viru пройдет праздник посвященный искусству создания украшений. В рамках бесплатного для посетителей праздника можно будет узнать секреты работы эстонских дизайнеров украшений, познакомиться с последними трендами в мире бриллиантов и швейцарских часов. Музыкальные впечатления подарят АЛИКА и Танель Падар. Программа начнется в 14.00 в атриуме торгового центра Viru.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРАЗДНИК ⟩ Алика Милова и Танель Падар выступят в торговом центре Viru
Бесплатный будет вести певица Эда-Инес Этти.
Целью организатора мероприятия и основателя Goldtime Индрека Петерсона стало желание отдать должное людям, которые помогли Goldtime в его развитии: «Goldtime вдохновляет и исполняет мечты. Ключом к нашему длящемуся 25-лет успеху были люди, которые выбирали нас в качестве своего эксперта по украшениям или внесли свой творческий или рабочий вклад в нашу историю. Этих людей мы хотим поблагодарить и подарить им яркие впечатления. Поэтому единственно правильным выбором для нас стало отпраздновать 25-летие компании вместе с нашими клиентами, партнерами и друзьями, предложив им бесплатное мероприятие, которое даст пищу воображению, мечтам и планам. Мы будем рады всем гостям, которые чувствуют живой интерес к миру украшений».
По словам директора маркетинга и коммуникации торгового центра Viru Кристель Сооару, мероприятие, безусловно, заинтересует посетителей центра. «В Viru Keskus мы находимся на перекрестке моды и культуры и вместе с нашими арендаторами и их бренд-партнерами все время ищем новые решения, чтобы вдохновлять посетителей. Благодаря этому мы стали важным центром покупок именно в области ювелирных изделий как для местных, так и для иностранных посетителей», – сказала Сооару.
У гостей мероприятия будет возможность принять участие в дискуссии на тему эстонского дизайна украшений, где будет обсуждаться местное производство ювелирных украшений, сегодняшняя ситуация на рынке, формула успеха и то, каким образом жители Эстонии любят себя украшать. Мнениями обменяются эксперты, среди которых директор по маркетингу Goldtime Кайса Мыру, дизайнер украшений Сигрид Кууск, известный своими игривыми узорами и цветовыми решениями, знаменитый дизайнер Танель Веенре и модный дизайнер одежды Тийна Талумеес, которая вместе с Goldtime выпустила элегантную коллекцию украшений «Черное в белом».
Также будет раскрыт сундук с драгоценными камнями и исследован вопрос, являются ли бриллианты по-прежнему синонимом роскоши? Дискуссии проведут эксперт по ювелирным изделиям и руководитель отдела закупок Goldtime Авели Киппари, геммолог и основатель одноименного люксового бренда Karine Parras Карин Паррас, главный редактор журнала Säde и частый гость красных ковров Кристи Пярн-Валдоя и бренд-менеджер и коммуникационный директор Kaubamaja и любитель бриллиантов Ханна Лоодмаа-Саарманн.
Мир швейцарских часовых мастеров, их всемирно известное качество, основы отрасли и предпочтения жителей Эстонии раскроют основатель Goldtime Индрек Петерсон, эксперт по коммуникациям и поклонник качественных часов Иво Калласмаа, эксперт по швейцарским часам Рассель Иллак и журналист и поклонник часов Тыну Коррол.
Музыкальные впечатления создадут звезды эстонской музыкальной сцены – Алика Милова и Танель Падар. Алика Млова, которая на прошлой неделе на церемонии вручения Эстонских музыкальных наград 2024 получила целых пять наград, исполнит в акустическом ключе песни из последнего альбома «АЛИКА». Танель Падар порадует сердца акустической программой и исполнив лучшие композиции своего репертуара на протяжении многих лет.
В рамках бесплатного мероприятия в магазине Goldtime в Viru Keskus можно будет увидеть своими глазами, как формируется настоящее чудо недр земли, то есть на месте будут шлифоваться драгоценные камни. Основатель Estonian Gem Factory Сандер Прикс, получивший международные награды за свои идеальные огранки, познакомит посетителей Goldtime с богатым ассортиментом драгоценных камней и даст советы, как за ними лучше всего ухаживать.